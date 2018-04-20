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20.04.18 15:27

Рогозин распорядился начать строительство второй стартовой площадки на Восточном

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
20 апреля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил начать строительство на космодроме Восточный второго стартового стола под ракету "Ангара" в мае.

Зампред правительства потребовал развернуть оперативный штаб на космодроме для координации работ. "Самый главный вопрос на повестке - как можно быстрее развернуть работы второго этапа, то есть строительство стартовой площадки под "Ангару", технического комплекса и сопутствующей инфраструктуры. Обязательно нужно начать стройку в мае этого года", - сказал Д.Рогозин в режиме видеоконференции в ходе заседания комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный.

Вице-премьер высказал опасение, что к концу 2021 года, когда по плану должен состоятся первый запуск тяжелой ракеты "Ангара-А5", инфраструктура второй очереди космодрома Восточный может быть не завершена, учитывая тот факт, что по новому стартовому комплексу пока еще не получено заключение Главгосэкспертизы. Поэтому он поручил, по аналогии со строительством первой очереди Восточного, создать постоянно действующий оперативный штаб прямо на месте.

"Нам нужно с середины мая развернуть оперативный штаб на самом космодроме, чтобы все должностные лица работали там, чтобы все решения принимались на месте, чтобы бумаги туда-сюда не гоняли", - сказал Д.Рогозин. Он выразил надежду на то, что таким образом удастся избежать аврального режима, в котором достраивалась первая очередь космодрома Восточный.

"Надо максимально учесть ошибки, - добавил вице-премьер, предложив вернуть на космодром людей, "которые занимались строительством объектов первой очереди и имеют соответствующий опыт, для того, чтобы помочь организовать второй этап строительных работ".

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