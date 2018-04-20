В Ингушетии арестовали вербовщика ИГ из Чечни

20.04.18 15:39

© РИА Новости. ФСБ РФ

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы Ингушетии задержали жителя Чечни по подозрению в вербовке местной девушки в ряды запрещенной в России террористической организации "Исламское государство ", сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе СУСКР по региону.

"Подозреваемый в период с августа 2015 года по апрель 2018 года несколько раз предлагал 26-летней местной жительнице уехать в Сирию и вступить в запрещенную в России вооруженную организацию "Исламское государство" для участия в боевых действиях против правительственных сил этой страны", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело против вербовщика завели по ч.1.1 ст.205.1 УК РФ (склонение лица к вступлению в террористическую организацию с целью совершения преступлений террористической направленности).

По решению суда мужчина взят под стражу.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник, арестованному 29 лет.