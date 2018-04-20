Суд арестовал подростка, устроившего поножовщину и поджог в башкирской школе

20.04.18 16:37

© РИА Новости. Артур Салимов

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Учащийся школы N1 в Стерлитамаке, ранивший ножом одноклассницу и педагога и устроивший пожар в учебном кабинете, взят под стражу, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Стерлитамакского городского суда в пятницу.

"Заключили под стражу на 2 месяца", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, нападавший присутствовал на заседании, он взят под стражу в зале суда.

В среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 города Стерлитамака во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил бензин и поджег. После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. В результате трое подростков и учитель были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности чиновников из органов профилактики. Позднее нападавший был задержан на 48 часов.