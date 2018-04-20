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20.04.18 16:44

Торговые центры и кинотеатры в Югре планируют ежегодно проверять на пожарную безопасность

Фото сайта ГУ МЧС по Иркутской области
20 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Югры планируют внести изменения в региональное законодательство, чтобы ежегодно год проверять торгово-развлекательные центры, кинотеатры, спортивные и культурные учреждения, сообщает официальный штаб окружного правительства.

В настоящее время в регионе проверка прошла в 496 из 550 объектов с массовым пребыванием людей. В 422 из них были выявлены 1,5 тыс. нарушений.

Данная информация была озвучена в пятницу во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве автономного округа.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, большинство из выявленных нарушений на этих объектах - загромождение доступа к пожарным кранам, аварийным выходам, несоответствие компетенции специалистов, отвечающих за безопасность на объектах.

"Ошибки повторяются из года в год. Основная причина - халатность собственников и проверяющих. Реализация комплексных мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей может в корне изменить ситуацию. В этой связи руководителю каждого муниципалитета необходимо обеспечить взаимодействие с надзорными органами, собственниками зданий, в которых выявлены нарушения", - цитирует главу региона департамент общественных и внешних связей Югры.

Она отметила, что к процессу наблюдения за устранением каждого выявленного нарушения необходимо привлекать представителей общественных советов, старост, пожарных-добровольцев.

Также, губернатор предложила расширить список проверяемых объектов и включить в него здания, используемые для оказания образовательных услуг, религиозных целей и офисные помещения.

Кроме того, глава региона поручила подготовить сводную базу данных с информацией по каждому проверенному объекту, с помощью которой можно будет проследить, как устраняются нарушения.

Внеплановые проверки пожарной безопасности и соблюдения градостроительных норм после трагедии в Кемерово были организованы прокуратурой во всех регионах РФ. В них также задействованы представители МЧС, МВД, Ростехнадзора, Стройнадзора, Росгвардии, муниципальные власти, общественность и СМИ.

Ранее сообщалось, что в ХМАО по информации регионального главного управления МЧС, предполагалось проверить более 700 объектов - ТРЦ и различные учреждения с массовым пребыванием людей.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В нем по окончательным данным погибли 60 человек.

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