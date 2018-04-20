Продажу алкоголя ограничат в Ставрополе на время проведения "Российской студвесны"

20.04.18 16:49

© РИА Новости. Александр Кондратюк

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Алкоголь запретят продавать в Ставрополе во время проведения фестиваля "Российская студенческая весна-2018", сообщил журналистам руководитель исполнительной дирекции фестиваля Николай Головин.

"Продажа алкоголя будет ограничена в городе на время проведения фестиваля. Напомню, он пройдет в Ставрополе с 15 до 20 мая. (...) Эту инициативу губернатор поддержал, вопрос согласован", - сказал Н.Головин.

Также он добавил, что, скорее всего, введут и ограничения на движения автотранспорта.

"Сейчас вопрос об ограничении движения еще обсуждается, поскольку это же будут и рабочие дни. Поэтому еще решаем, как сделать так, чтобы было удобно и нашим гостям, и самим горожанам. Но ограничения вводиться, конечно, будут", - отметил Н.Головин.