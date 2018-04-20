Госпошлину за выдачу загранпаспорта увеличат до 5 тысяч рублей

20.04.18 17:34

© РИА Новости. Алексей Куденко

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ одобрило законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового образца с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей, следует из информации, опубликованной на сайте кабинета министров.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 33328 и 33333 Налогового кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в главу 253 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В соответствии с законопроектом размер госпошлины за выдачу загранпаспорта, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), будет увеличен с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Для детей до 14 лет госпошлина вырастет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

На такой шаг в правительстве пошли из-за того, что "установленные действующей редакцией Налогового кодекса размеры государственных пошлин позволяют компенсировать расходы федерального бюджета на изготовление загранпаспорта с электронным носителем информации не более чем на 42% от фактических затрат".

Как следует из законопроекта, вырастут также пошлины на выдачу национальных водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств.