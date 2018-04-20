СКР сообщил, что директор департамента администрации Сочи задержан за нарушение прав детей-сирот

20.04.18 17:44

© РИА Новости. Владимир Трефилов

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Директор департамента имущественных отношений Сочи задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Директор департамента имущественных отношений администрации города Сочи задержан по уголовному дело о превышении должностных полномочий", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, он заключил контракт с застройщиком на приобретение 16 квартир для детей-сирот. "При этом часть квартир не отвечала требованиям к жилым помещениям (отсутствовало водоснабжение, газоснабжение и отопление)", - утверждают в СКР.

"Тем самым были нарушены права детей-сирот и причинен ущерб городскому бюджету", - добавили в СК.