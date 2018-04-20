"Газель" с пассажирами и КАМАЗ столкнулись в Калмыкии, пострадали десять человек

20.04.18 17:47

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Десять человек пострадали при столкновении "Газели" с пассажирами и грузовика в Целинном районе Калмыкии, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по республике.

Авария произошла на 287-м километре автодороги "Волгоград-Элиста".

"Житель Целинного района, управляя автомобилем "Газель", примерно в 12:30 мск совершил столкновение с КАМАЗом у поста ДПС, в результате пострадали десять человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила агентству врио министра здравоохранения республики Галина Динкиева, среди пострадавших - беременная женщина с закрытым переломом.

"Ее направили в реанимацию, стоит вопрос о проведении кесарева сечения. Состояние у нее не тяжелое", - сказала глава ведомства.

"Пять человек направлены на амбулаторное лечение, три человека госпитализированы в травматологию, еще один сейчас в нейрохирургии, у него закрытая черепно-мозговая травма", - отметила Г.Динкиева.

По ее словам, все пострадавшие имеют состояние средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.