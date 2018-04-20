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20.04.18 17:47
"Газель" с пассажирами и КАМАЗ столкнулись в Калмыкии, пострадали десять человек
Авария произошла на 287-м километре автодороги "Волгоград-Элиста".
"Житель Целинного района, управляя автомобилем "Газель", примерно в 12:30 мск совершил столкновение с КАМАЗом у поста ДПС, в результате пострадали десять человек", - сказал собеседник агентства.
Как сообщила агентству врио министра здравоохранения республики Галина Динкиева, среди пострадавших - беременная женщина с закрытым переломом.
"Ее направили в реанимацию, стоит вопрос о проведении кесарева сечения. Состояние у нее не тяжелое", - сказала глава ведомства.
"Пять человек направлены на амбулаторное лечение, три человека госпитализированы в травматологию, еще один сейчас в нейрохирургии, у него закрытая черепно-мозговая травма", - отметила Г.Динкиева.
По ее словам, все пострадавшие имеют состояние средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.
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