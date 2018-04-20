Не стало народной артистки РСФСР Нины Дорошиной

21.04.18 20:21

© РИА Новости. Дмитрий Донской

21 апреля. Interfax-Russia.ru - Народная артистка РСФСР Нина Дорошина скончалась от остановки сердца на 84-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Современника".

"Сегодня на 84-м году жизни скончалась Нина Михайловна Дорошина, Народная артистка России, актриса Московского театра "Современник". Умерла в ночь с 20 на 21 апреля, у себя дома от остановки сердца", - сообщили в субботу в театре"Современник", где служила артистка.

Там отметили, что о дате и времени прощания будет сообщено позднее.

В театре напомнили, что актриса стала подлинной национальной героиней после выхода на экраны фильма "Любовь и голуби", где повторила свою грандиозную театральную роль Нади Кузякиной из одноименного спектакля.

Н.Дорошина родилась 3 декабря 1934 года, окончила Театральное училище им. Б.Щукина. В 1958 году дебютировала на сцене театра "Современник" в роли одноклассницы героя Олега Табакова в спектакле "В поисках радости" по пьесе Виктора Розова.

В кино известна прежде всего по роли в картине "Любовь и голуби" Владимира Меньшова.