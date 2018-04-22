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22.04.18 15:21
Роскомнадзор заблокировал часть ip-адресов GOOGLE из-за Telegram
"Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
"Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России", - объяснили свое решение в Роскомнадзоре.
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