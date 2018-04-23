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23.04.18 08:19

Гособвинение запросило для "приморских партизан" от 8 до 25 лет колонии

© РИА Новости. Виталий Аньков
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Гособвинитель просит от 8 до 25 лет лишения свободы для участников так называемой банды "приморских партизан", по делу которых коллегия присяжных ранее вынесла обвинительный вердикт, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Дальний Восток" из зала суда.

Прокурор в понедельник в ходе прений в Приморском краевом суде во Владивостоке попросила назначить Александру Ковтуну наказание в виде 25 лет лишения свободы, Владимиру Илютикову - 24,5 года лишения свободы, Максиму Кириллову - 21 год 10 месяцев, Алексею Никитину - 24 года, Вадиму Ковтуну - 8 лет и один месяц лишения свободы.

По мнению прокуратуры, отбывать наказание они должны в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, прокурор потребовал полностью удовлетворить гражданские иски потерпевших на 300 тыс. рублей.

Как сообщалось, коллегия присяжных заседателей 10 апреля вынесла обвинительный вердикт по делу так называемых "приморских партизан", которое в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде во Владивостоке. Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, совершенном в сентябре 2009 года. Они признали подсудимых заслуживающими снисхождения, поэтому им не может быть назначена высшая мера наказания - пожизненное лишение свободы.

Все фигуранты дела находятся под арестом. Их адвокаты после оглашения обвинительного вердикта заявили, что будут оспаривать решение присяжных после того, как суд определится с наказанием.

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