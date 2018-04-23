Военные вертолеты из Хабаровска будут тушить природные пожары в Приамурье

23.04.18 08:36

© РИА Новости. Василий Батанов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, будут задействованы в тушении природных пожаров в Амурской области, сообщает пресс-служба ВВО.

"Вертолеты пока будут базироваться на аэродроме Возжаевка в Приамурье. В настоящее время они задействованы для мониторинга пожароопасной обстановки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два вертолета оборудованы специальными водосливными устройствами ВСУ-5, предназначенными для сброса воды на очаги возгорания.