Возбуждено уголовное дело по долгам по зарплате перед работниками компании "Хабаровский мостоотряд"

23.04.18 08:47

© РИА Новости. Игорь Маслов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Хабаровская прокуратура инициировала возбуждение уголовного из-за невыплаты заработной платы работникам мостоотряда в сумме более 12 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры по Хабаровскому краю в понедельник.

"Следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 214 работников предприятия не получили зарплату за январь, февраль и март 2018 года. В общей сложности задолженность составила более 12 млн рублей.

"В интересах работников мостоотряда прокуратура направила в мировой суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы. Они рассмотрены и удовлетворены", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений.