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23.04.18 08:58

Начальник Госпожнадзора Якутии уволился после начала проверки о голодовке пожарных

© РИА Новости.
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Начальник Государственной противопожарной службы Якутии Николай Иванов уволился по собственному желанию, не дожидаясь итогов проверки деятельности ведомства, сообщает пресс-служба администрации правительства республики.

"По предварительным итогам работы Гострудинспекции установлен ряд нарушений, в том числе по привлечению работников к сверхурочной работе. Есть вопросы по выдаче средств индивидуальной защиты", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства Алексея Колодезникова, возглавившего рабочую группу по проверке деятельности Госпожнадзора Якутии.

Сообщается, что государственная трудовая инспекция Якутии уже провела проверку по итогам заседания рабочей группы, а также прокурорского реагирования по данному вопросу. Проверку также проводит министерство финансов республики.

Ранее сообщалось, что начальник Государственной противопожарной службы Якутии Н.Иванов временно отстранен от занимаемой должности на период проверки служебной деятельности ведомства.

16 апреля работники пожарной части поселка Кангалассы (пригород Якутска) провели многочасовую голодовку, протестуя против низких зарплат и отсутствия необходимых средств защиты.

Пожарная часть микрорайона Кангалассы относится к республиканской государственной противопожарной службе (ГПС) и содержится из бюджета Якутии. Как прокомментировали в пресс-службе МЧС, якутские пожарные не входят в Федеральную противопожарную службу МЧС России.

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