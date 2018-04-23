Режим ЧС, введенный в Алтайском крае из-за паводка, снят спустя месяц

23.04.18 09:15

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Обстановка с подтоплениями паводковыми водами стабилизирована в Алтайском крае, в связи с чем принято решение о снятии режима ЧС, сообщает пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.

"В связи со стабилизацией обстановки, связанной с подтоплением населенных пунктов, для МЧС введен режим функционирования повседневной деятельности", - говорится в сообщении.

В период с 23 марта 2018 года было подтоплено более 3 тыс. жилых домов, более 8 тыс. приусадебных участков. Работу по минимизации негативных последствий паводка вели около 1,5 тыс. человек и более 500 единиц техники.

"С низменных участков откачено несколько сотен тысяч кубометров воды, оказана всевозможная адресная помощь примерно 3,5 тысячам человек. Во всех подтопленных населенных пунктах работали группировки МЧС России, в том числе прибывшие из Новосибирска, Красноярска, Бердска и Екатеринбурга", - подчеркивается в сообщении.

Гидрологическая обстановка в бассейне Верхней Оби на сегодняшний день стабильная, на всех водных объектах наблюдается уменьшение уровней воды.

Как сообщалось, 24 марта в связи с ухудшением паводковой ситуации в Алтайском крае был введен режим повышенной готовности, 27 марта - режим ЧС.

Следственные органы зарегистрировали два сообщения о гибели людей в зоне подтопления.

Ситуация была стабилизирована благодаря пришедшим в регион заморозкам. Однако 9 апреля из-за резкого потепления произошли новые подтопления.