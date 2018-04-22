Приставы в Томске предупредили злостных должников, что их квартиры вскроют и опишут имущество без их участия

23.04.18 09:38

© РИА Новости. Михаил Мордасов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления ФССП по Томской области готовы воспользоваться правом вскрывать квартиры злостных неплательщиков, задолжавших свыше 30 тыс. рублей за жилищно-коммунальные услуги и игнорирующих призывы к погашению долгов, сообщил журналистам в понедельник главный судебный пристав региона Иван Конгаров.

"Мы начинаем использовать закон, позволяющий нам вскрывать жилые помещения должников без их участия. Это делается для поиска должника и обнаружения его имущества, за счет которого можно погасить долг", - сказал И.Конгаров.

По его словам, приставы уже разметили на двери квартир пяти должников предупреждающие наклейки, в которых говорится, что данное жилье будет вскрыто через три дня, если гражданин не выйдет на связь.

"Злостными должниками мы считаем граждан с долгом более 30 тыс. рублей, уклоняющихся от его погашения и привлеченных за это к административной ответственности. Вскрытие жилья будет происходить, только если все остальные меры не возымели результата", - пояснил И.Конгаров.

Пристав отметил, что такую меру работы с должниками начали практиковать в регионах, где он работал ранее - в Тюмени и Хакасии.

"Конечно, у должников был шок, многие пытались оспорить действия приставов, но все проверки и решения судов подтверждали законность наших действий", - подчеркнул И.Конгаров.

Он добавил, что после вскрытия жилья и описи имущества приставы будут закрывать двери для защиты от мародеров.