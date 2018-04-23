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23.04.18 09:46

Орган по координации борьбы с последствиями санкций появится в России

© РИА Новости. Алексей Филиппов
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Новые американские санкции против российских предприятий и бизнесменов, впервые затронувшие сразу несколько крупных публичных компаний, подтолкнули чиновников к идее создания специального органа в структуре правительства.

"Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств правительства и взаимодействовать с подпавшими под санкции предприятиями. Такой орган создается", - сказал журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

Он не уточнил, при каком ведомстве будет создан этот орган, отметив, что "это определит правительство".

"Перечень санкционных компаний известен. Эти люди, которые будут там (в новом органе - ИФ) работать, должны будут быть в постоянном контакте с компаниями, изучать их потребности, предложения, и готовить предложения для руководства правительства. Это будет рабочий орган при министерстве, типа департамента, который будет постоянные контакты и связи поддерживать с попавшими в сложную ситуацию предприятиями", - отметил министр.

"Организация, которая будет заниматься курированием взаимодействия с санкционными предприятиями, будет готовить предложения по содействию и поддержке", - заключил А.Силуанов.

"Думаю, это (создание спецоргана - ИФ) - дело ближайшего времени", - добавил он.

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