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23.04.18 09:54
Программа внутренних заимствований может быть увеличена на 2018 год на 200 млрд рублей
"Да, немножко можем увеличить, миллиардов на двести. Это связано с тем, что рубль был крепче, чем тот, с которым сверстан бюджет", - сказал он. В бюджете РФ на текущий год предусмотрен курс рубля 64,7 рубля за доллар, в первые месяцы года курс колебался в районе 57-58 рублей.
К.Вышковский подчеркнул, что возможные изменения никак не связаны с темой санкций. "Если мы что-то сейчас изменим, увеличим, например, объем программы внутренних заимствований, то это никак не связано с санкционной темой. Это, наоборот, связано с макроэкономической", - сказал он.
Таким образом, объем чистого привлечения на внутреннем рынке может увеличиться в текущем году с 817 млрд рублей, предусмотренных в бюджете, до 1 трлн рублей.
"Да, мы говорили, что больше, чем объем чистых заимствований или валовых прошлого года мы не будем (привлекать в 2018 году - ИФ)", - отметил К.Вышковский. Чистые государственные заимствования на внутреннем рынке в 2017 году составили порядка 1 трлн рублей.
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