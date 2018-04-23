Программа внутренних заимствований может быть увеличена на 2018 год на 200 млрд рублей

23.04.18 09:54

© РИА Новости. Михаил Мордасов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Программа внутренних заимствований РФ на 2018 год может быть увеличена на сумму порядка 200 млрд рублей, сообщил журналистам глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский.

"Да, немножко можем увеличить, миллиардов на двести. Это связано с тем, что рубль был крепче, чем тот, с которым сверстан бюджет", - сказал он. В бюджете РФ на текущий год предусмотрен курс рубля 64,7 рубля за доллар, в первые месяцы года курс колебался в районе 57-58 рублей.

К.Вышковский подчеркнул, что возможные изменения никак не связаны с темой санкций. "Если мы что-то сейчас изменим, увеличим, например, объем программы внутренних заимствований, то это никак не связано с санкционной темой. Это, наоборот, связано с макроэкономической", - сказал он.

Таким образом, объем чистого привлечения на внутреннем рынке может увеличиться в текущем году с 817 млрд рублей, предусмотренных в бюджете, до 1 трлн рублей.

"Да, мы говорили, что больше, чем объем чистых заимствований или валовых прошлого года мы не будем (привлекать в 2018 году - ИФ)", - отметил К.Вышковский. Чистые государственные заимствования на внутреннем рынке в 2017 году составили порядка 1 трлн рублей.