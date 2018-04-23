Сбербанк сменил управляющего в Кемеровской области

23.04.18 10:07

© РИА Новости. Евгений Биятов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Управляющая Кемеровским отделением Сбербанка Татьяна Галкина назначена на должность заместителя председателя Сибирского банка Сбербанка, говорится в пресс-релизе банка.

В новой должности Т.Галкина будет курировать корпоративный бизнес.

До своего назначения в Кемерово в 2015 году Т.Галкина возглавляла головное отделение Сбербанка по Пермскому краю.

Новым управляющим Кемеровским отделением назначен Николай Шилов, до этого занимавший пост заместителя управляющего. Н.Шилов ранее также работал в Перми в должности специалиста отдела контроля Западно-Уральского банка Сбербанка.