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23.04.18 10:21
Депутаты проведут выездное совещание в поселке Сабетта, где обсудят реализацию крупных инфраструктурных проектов
"23 апреля заседание Совета Государственной Думы под председательством Вячеслава Володина пройдет в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа, в заседании примут участие руководители фракций политических партий в Государственной Думе, председатели профильных комитетов, руководство Ямало-Ненецкого автономного округа, представители ПАО "НОВАТЭК", - говорится в сообщении.
В ходе заседания будут обсуждаться вопросы реализации крупных инвестиционных проектов на примере "Ямал СПГ".
Также парламентарии ознакомятся с работой объектов "Ямал СПГ" - завода по сжижению природного газа, электростанции, полностью обслуживающей все производство, и морского порта, говорится в сообщении.
Проект "Ямал СПГ" реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского газового месторождения. В проекте участвуют "НОВАТЭК", концерн "Тоталь", Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация и Фонд Шелкового пути.
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