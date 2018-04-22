Депутаты проведут выездное совещание в поселке Сабетта, где обсудят реализацию крупных инфраструктурных проектов

23.04.18 10:21

© РИА Новости. Владимир Федоренко

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Совет Думы проведет в понедельник выездное заседание в поселке Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ), где обсудит вопрос реализации крупных инфраструктурных проектов на примере проекта "Ямал СПГ", сообщает пресс-служба Госдумы.

"23 апреля заседание Совета Государственной Думы под председательством Вячеслава Володина пройдет в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа, в заседании примут участие руководители фракций политических партий в Государственной Думе, председатели профильных комитетов, руководство Ямало-Ненецкого автономного округа, представители ПАО "НОВАТЭК", - говорится в сообщении.

В ходе заседания будут обсуждаться вопросы реализации крупных инвестиционных проектов на примере "Ямал СПГ".

Также парламентарии ознакомятся с работой объектов "Ямал СПГ" - завода по сжижению природного газа, электростанции, полностью обслуживающей все производство, и морского порта, говорится в сообщении.

Проект "Ямал СПГ" реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского газового месторождения. В проекте участвуют "НОВАТЭК", концерн "Тоталь", Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация и Фонд Шелкового пути.