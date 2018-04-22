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23.04.18 10:43

Застройщик на Ямале заплатит 24,5 млн руб. штрафа за задержку сдачи домов по муниципальным контрактам

© РИА Новости. Руслан Кривобок
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Мировой суд Тазовского района назначил многомиллионный штраф застройщику ООО "СибИнвестСтрой" за задержку сдачи жилых домов, сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Власти Тазовского района в декабре 2016 года заключили с "СибИнвестСтроем" муниципальные контракты на приобретение в муниципальную собственность 47 жилых квартир общей стоимостью 206 млн рублей.

Дома должны были быть сданы в эксплуатацию до конца июля прошлого года, но в итоге застройщик задержал срок ввода.

В пресс-службе прокуратуры ЯНАО агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что фактически дома были введены в эксплуатацию в ноябре прошлого года. То есть задержка составила несколько месяцев.

В сообщении говорится, что в связи с задержкой в отношении застройщика и его гендиректора возбуждены административные дела по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). По результатам их рассмотрения суд назначил штрафы на общую сумму 24,5 млн рублей.

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