Тюменские ветераны ко Дню Победы получат по 5 тыс. рублей

23.04.18 10:32

© РИА Новости. Артем Креминский

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал постановление о единовременной денежной выплате ветеранам ко Дню Победы, сообщает в понедельник департамент соцразвития региона.

В частности, по 5 тыс. рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также узники концлагерей, блокадники и вдовы погибших в годы войны.

По 2 тыс. рублей получат труженики тыла, дети погибших фронтовиков, а также все жители региона, кто родился до 1932 года.

Единовременную выплату в течение апреля-мая получат более 25 тыс. жителей региона.