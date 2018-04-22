Сильный ветер нарушил электроснабжение, повредил автомобили и крышу больницы в Башкирии

23.04.18 10:54

© РИА Новости. Игорь Зарембо

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Сильный ветер частично нарушил электроснабжение 16 населенных пунктов Башкирии, повредил 18 автомобилей и кровлю больницы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в понедельник.

"22 апреля на территории республики зафиксированы порывы ветра до 25 м/с. В течение суток (произошли - ИФ) локальные нарушения электроснабжения в 37 частных домах в 16 населенных пунктах шести районов, которые в течение 1,5-2 часов устранены в рабочем порядке", - говорится в сообщении.

Также в результате порывов ветра повреждена кровля центральной районной больницы города Давлеканово. Зарегистрированы пять случаев повреждения рекламных баннеров в Уфе и Туймазах, девять случаев падения деревьев в Уфе и Благовещенском районе.

"В Уфе порывом ветра опрокинуло светофор, повреждено 18 автомобилей, зарегистрировано 3 случая падения заборов", - добавила пресс-служба.

В ликвидации последствий урагана было задействовано 43 человека и 15 единиц техники.