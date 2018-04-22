Свыше 1300 населенных пунктов оставила непогода без света в европейской части России в выходные

23.04.18 10:50

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 апреля. Interfax-Russia.ru - В результате разгула стихии в прошедшие выходные дни на территории Приволжской, Центральной и Северо-Западной частей России было нарушено энергоснабжение в более чем 1300 населенных пунктах, повалено более 1500 деревьев, повреждено более 170 автомобилей, сообщает МЧС России.

"На территории 76 муниципальных образований было нарушено энергоснабжение в 1319 населенных пунктах, 40071 жилом доме и 4 социально-значимых объектов, произошли падения более 1500 деревьев, 11 рекламных щитов, получили повреждения 177 единиц личного автотранспорта, частично повреждены кровли 59 жилых домов и 5 социально-значимых объектов", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте чрезвычайного ведомства.

На территории 15 субъектов (Башкортостан, Московской, Владимирской, Тульской, Тверской, Ивановской, Смоленской, Липецкой, Рязанской, Псковской, Брянской, Орловской, Новгородской, Ленинградской областей и г. Москвы) с 21 апреля был комплекс неблагоприятных погодных явлений, сопровождающийся выпадением осадков в виде дождя и усилением ветра до 25 м/с.

В повышенную готовность были приведены органы управления и силы 181 звена территориальных подсистем РСЧС.

В течение прошедших суток восстановлено энергоснабжение на территории 14 субъектов в 71 муниципальном образовании, в 1239 населенных пунктах, более 39380 жилых домов, 4 социально-значимых объектов, распилено и убрано 1248 деревьев, восстановлены кровли 38 жилых домов.

К ликвидации последствий прохождения атмосферного фронта привлекались более 7100 человек и 2200 единиц техники, в том числе от МЧС России - более 1200 человек и 250 единиц техники.

"По состоянию на 06:00 23 апреля без энергоснабжения остаются в пяти муниципальных образованиях Тверской области более 80 населенных пунктов, 690 жилых домов", - сообщает МЧС России.