Вагоны с аммиачной селитрой сошли с рельсов на территории "Мелеузовских минудобрений" в Башкирии

23.04.18 11:13

© РИА Новости. Александр Кряжев

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Аварийная бригада завода ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения" (Мелеуз, Башкирия) ликвидирует последствия схода с рельсов вагонов грузового поезда на территории предприятия, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Сообщение о сходе трех вагонов поступило в воскресенье в 17:50 мск. Прибывшими на место спасателями установлено, что на подъездных путях завода произошло опрокидывание одного вагона, еще два вагона сошли с рельсов, но остались на колесах.

Всего в составе грузового поезда 10 вагонов, груженных аммиачной селитрой в гранулах. По информации МЧС, селитра расфасована в мешки, нарушения упаковки и высыпания селитры не произошло.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет, говорится в сообщении.

Комментариями предприятия "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщалось, с 1 февраля 2018 года "Мелеузовские минеральные удобрения" принадлежат московскому ООО "ПромХимТорг", которое приобрело актив у "Газпром нефтехим Салавата" за 579,5 млн рублей.

Проектная мощность "Мелеузовских минудобрений" - 450 тыс. тонн аммиачной селитры и 450 тыс. тонн сложных удобрений в год.