Чиновники мэрии Элисты подозреваются в злоупотреблении полномочиями

23.04.18 11:46

© РИА Новости. Илья Питалев

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело в отношении ряда чиновников администрации Элисты и гендиректора ООО "Кристалл Строй" по фактам злоупотребления служебным положением и мошенничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Калмыкии.

"Средства массовой информации Калмыкии подняли вопрос о качестве реконструкции городского парка "Дружба" в рамках реализации программ "Формирование комфортной городской среды" и "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты на 2015-2020 годы", а также об обоснованности произведенных затрат из федерального и республиканского бюджетов в размере более 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам процессуальной проверки в отношении ряда чиновников администрации Элисты было возбуждено уголовное дело по ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а в отношении генерального директора ООО "Кристалл Строй" - по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)