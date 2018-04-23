Режим повышенной готовности к ЧС в связи с паводком введен в Астраханской области

23.04.18 11:57

© РИА Новости. Виталий Аньков

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Оперативные группы для контроля за паводковой ситуацией созданы в Астраханской области, сообщила руководитель пресс-службы главка МЧС по региону Инна Решетникова агентству "Интерфакс-Юг".

"Введен режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям, готовимся к пику паводка. Это связано с возможными размывами водооградительных валов и подтоплением населенных пунктов Астраханской области. До настоящего времени уровень воды не поднимался выше нормативного", - сказала И. Решеникова.

По ее словам, ежедневно проводятся совещания с органами местного самоуправления для контроля ситуации.