МЧС предупреждает о заморозках в Ростовской области

23.04.18 12:08

© РИА Новости. Евгений Биятов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Утром 24 и 25 апреля местами по южной половине Ростовской области ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По данным Ростовского Гидрометцентра ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-2°. В связи с этим прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЧС могут быть связаны с гибелью сельхоз культур, повреждением цветущих и распустившихся почек на деревьях.