Следователи проводят проверку по факту гибели двух школьников в полынье в Поморье

23.04.18 12:14

© РИА Новости. Константин Чалабов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - В Архангельской области проводится проверка по факту гибели двух школьников в Ленском районе на реке Яреньга, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Инцидент произошёл вечером 20 апреля.

"Во время прогулки без контроля взрослых, самовольно выйдя на лед реки, утонули двое малолетних детей 2010 и 2009 года рождения, третьему мальчику удалось выбраться", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось ранее, девятилетний школьник, которому удалось спастись, рассказал, что они вместе с друзьями - девочкой и мальчиком (возраст 7-9 лет) - вышли на лед реки Яреньга и провалились. Двоих детей сильным течением утянуло под лед.

Жизнь и здоровье спасшегося ребенка вне опасности, хотя ребенок получил сильный стресс, ему оказана необходимая помощь.

Глубина в месте провала составляет 1,5-2 метра, на реке сильное течение.