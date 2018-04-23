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23.04.18 12:14
Следователи проводят проверку по факту гибели двух школьников в полынье в Поморье
Инцидент произошёл вечером 20 апреля.
"Во время прогулки без контроля взрослых, самовольно выйдя на лед реки, утонули двое малолетних детей 2010 и 2009 года рождения, третьему мальчику удалось выбраться", - отмечает пресс-служба.
Как сообщалось ранее, девятилетний школьник, которому удалось спастись, рассказал, что они вместе с друзьями - девочкой и мальчиком (возраст 7-9 лет) - вышли на лед реки Яреньга и провалились. Двоих детей сильным течением утянуло под лед.
Жизнь и здоровье спасшегося ребенка вне опасности, хотя ребенок получил сильный стресс, ему оказана необходимая помощь.
Глубина в месте провала составляет 1,5-2 метра, на реке сильное течение.
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