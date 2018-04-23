Пляж в поселке Янтарный Калининградской области вновь получил единственный в России "голубой флаг"

23.04.18 12:29

© РИА Новости. Игорь Зарембо

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Морской пляж в поселке Янтарный (Калининградская область) в третий раз подряд получил единственный в России "голубой флаг", который присваивают самым экологически чистым пляжам мира, сообщил "Интерфаксу" глава муниципалитета Алексей Заливатский.

"Наш пляж вновь удостоен престижного "голубого флага". Это говорит о том, что мы практически готовы к летнему сезону. Длина пляжа составляет более 500 метров, а ширина в некоторых местах достигает 300 метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, рядом с этим пляжем есть и второй, который также отвечает всем требованиям для отличного отдыха. Но власти поселка не стали "пробивать" и для него аналогичный флаг, сосредоточившись на увеличении мест на автомобильных парковках, а также на расширении зон для спортивных игр, в том числе и Чемпионата России по пляжным видам спорта.

"Голубой флаг" - это международный стандарт, который присваиваться экологически чистым пляжам, обеспечивающим соблюдение всех норм безопасности и гарантирующих высокое качество воды. Стандарт был разработан во Франции в 1985 году. В 2017 году "Голубым флагом" отмечены 3,6 тыс. пляжей и 677 гаваней в 45 странах мира.

Лидером рейтинга стала Испания, сразу 579 ее пляжей получили "голубой флаг". Россия занимает последнее место среди 45 стран. На территории нашей страны есть лишь один пляж, получивший "голубой флаг" - в поселке Янтарный Калининградской области.