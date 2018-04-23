Реставрацию дворцового комплекса Ольденбургских под Воронежем планируется завершить в 2020 году

23.04.18 12:41

© РИА Новости. Валерий Мельников

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Завершить реконструкцию историко-культурного центра "Дворцовый комплекс Ольденбургских" в поселке Рамонь Воронежской области планируется в течение трех лет, сообщает пресс-служба облправительства.

По словам врио губернатора Александра Гусева, приведенным в сообщении, в этом году планируется приступить к внутренней реставрации здания дворца.

"Из областного бюджета на проектирование и работы выделено 100 миллионов рублей. Думаю, что за три года мы закончим полностью весь комплекс: парки, отреставрированный дворец с хорошей экспозицией и Свитский корпус", - сказал он.

Так, в текущем году планируется завершить ремонтно-реставрационные работы кровли здания дворца, после чего приступить к реставрации фасада. Также планируется начать работы по внутренней отделке стен первого этажа дворца.

В следующем году будут продолжены работы по воссозданию парковой зоны комплекса, отмечается в сообщении.

Так, планируется озеленить главную аллею Верхнего парка дворца, а именно высадить хвойные крупномерные растения, а под ними разбить клумбы и сделать живую изгородь из кустарника. На территории Нижнего парка предусмотрено создание нового современного сада с фонтаном.

Дворец принцессы Ольденбургской был построен в 1887 году в Рамонском районе области, в усадьбе, которую император Александр II в 1879 году подарил на свадьбу внучке Николая I - великой княгине Евгении Романовой, по мужу - принцессе Ольденбургской. После революции хозяйка замка уехала во Францию, а затем в Канаду. Имение было разорено. С 1917 года в нем располагались различные учреждения. С 2010 года в дворцовом комплексе проводятся реставрационные работы.

Ежегодно достопримечательность посещают более 30 тыс. туристов.