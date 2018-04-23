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23.04.18 12:38
В Петербург и Ленобласть придут небольшие дожди и потепление
По прогнозам синоптиков, во вторник к Петербургу приблизится очередной атмосферный фронт от циклона, располагающегося над норвежским побережьем. Ожидаются дожди, утром небольшие, а днем кратковременного характера.
Температура воздуха в городе в начале недели в ночные часы составит от нуля до плюс 2 градусов, днем - плюс 8-10 градусов. Во второй половине недели ночью ожидается плюс 3-5, днем - 10-12 градусов выше ноля.
В Ленинградской области на неделе продолжится потепление. В понедельник в регионе осадков не ожидается, но в последующие дни в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.
Температура воздуха в начале недели ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса, на востоке области - до 8 ниже ноля, днем - плюс 5-10 градусов. Во второй половине недели в ночные часы ожидается плюс 1-6 градусов, днем - плюс 7-12 градусов, в конце недели потеплеет до 10-15 градусов.
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