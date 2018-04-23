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23.04.18 12:44

К концу недели в Москве потеплеет до 18 градусов

© РИА Новости. Александр Кряжев
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Погода в Московском регионе продолжает улучшаться после субботнего разгула стихии, к началу праздничных выходных в столице потеплеет до 18 градусов, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Дальше ситуация улучшается. Уже сегодня мы не прогнозируем ветра в порывах более 10-12 м/с, а в последующие дни будет не более 10 м/с. Кроме того, во вторник заметен постепенный тренд на повышение температуры, приход нормальной апрельской погоды", - сказал Р.Вильфанд "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, в ближайшую ночь повсеместно в Московском регионе (кроме центра Москвы) температура опустится ниже нулевой отметки - "но для апреля это все-таки не заморозки". Днем во вторник, 24 апреля, прогнозируется до плюс 12 в Москве и плюс 14 по Московской области, ночью около нуля. В среду, 25 апреля, уже до плюс 13, в четверг - до14, а в пятницу и субботу метеорологи ожидают уже "апрельский" диапазон от 13 до 18 градусов.

Заметные осадки прогнозируются в четверг, в остальные дни возможность дождей не исключается, однако по прогнозу сильными они не будут.

Отвечая на вопрос о предварительных расчетах погоды на начало длинных "первых майских" выходных, Р.Вильфанд отметил, что пока московские метеорологи "не видят заметного понижения температуры" на 29-30 апреля.

"О прогнозе на 1 мая пока говорить преждевременно", - добавил собеседник агентства.

В субботу через столицу прошел мощный циклон. Ураганный ветер в порывах до 24 м/с валил деревья в Москве и Подмосковье, более 20 человек в регионе пострадали, погиб один ребенок.

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