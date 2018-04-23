В больницах остаются трое пострадавших в результате урагана в Подмосковье

23.04.18 12:50

© РИА Новости. Игорь Зарембо

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Два человека, пострадавших в результате прошедшего в субботу в Подмосковье урагана, остаются на лечении в больнице Балашихи, еще один пострадавший - в больнице Дмитрова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области в понедельник.

"Трое пациентов, пострадавшие 21 апреля в результате урагана в Подмосковье, продолжают находиться на лечении в медучреждениях области. Двое из них, мужчина и женщина, находятся в центральной больнице городского округа Балашиха. Еще одна женщина - в больнице города Дмитров", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

Глава областного Минздрава добавил, что состояние пациентов стабильное.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате ураганного ветра в Подмосковье поступили в больницы региона с ушибами и ссадинами, и находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

В субботу один человек в подмосковных Мытищах погиб после того, как на него опрокинуло ветром строительную бытовку.