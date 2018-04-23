Бюст Ельцина появится на "Аллея правителей" в Москве

23.04.18 12:56

© РИА Новости. Валерий Мельников

23 апреля. Interfax-Russia.ru - На "Аллее правителей" в Москве Российское военно-историческое общество (РВИО) откроет в понедельник бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели.

"23 апреля, в день памяти Бориса Николаевича Ельцина, на "Аллее правителей" во дворе штаб-квартиры РВИО в Петроверигском переулке мы откроем бюст первому президенту России работы Зураба Церетели", - рассказал ранее "Интерфаксу" исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

Он заметил, что "Аллея правителей" носит, прежде всего, не мемориальный, а образовательный характер.

Отмечается, что бюст будет открыт в присутствии представителей семьи Б.Ельцина.

Ранее на "Аллее правителей" были установлены бюсты 42 верховных руководителей страны: от великих князей периода образования Древнерусского государства до деятелей Временного правительства времен революции и руководителей Советского Союза. Также в граните запечатлено генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых.

"Впервые в нашей истории мы можем увидеть последовательно правителей Руси от Рюрика, рассмотреть, как они выглядели, прочитать, когда они жили. У нас история едина и неделима, мы не вычеркиваем из нее имена и не вырываем страницы", - привели в РВИО слова министра культуры РФ, председателя РВИО Владимира Мединского.