Обрушившийся на столицу циклон, слабея, достиг Урала

23.04.18 13:07

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Вызвавший ураганный ветер в столичном регионе циклон принес в понедельник непогоду на Верхнюю Волгу и Урал, однако стихия постепенно слабеет, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Циклон с сильными ветрами и осадками смещается на восток. 23 апреля на большей части Приволжского федерального округа ожидается ветер в порывах до 15-20 м/с, в Башкирии и Татарстане - до 23 м/с, осадки в виде снега и мокрого снега, на юге округа - налипание мокрого снега на проводах. Кроме того, на юге Урала в Челябинской области ветер до 22 м/с", - сказал Р.Вильфанд "Интерфаксу" в понедельник.

Уже 24 апреля, во вторник, сильный ветер на Волге и на Урале начнет стихать, уменьшатся осадки.

В дальнейшем циклон продолжит "заполняться" - ослабевать, отметил собеседник агентства. Давление начинает повышаться, а с ним уменьшаются негативные последствия этого атмосферного явления.