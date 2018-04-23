Автомобильное движение вечером в центре Москвы перекроют из-за подготовки к параду

23.04.18 13:00

© РИА Новости. Евгений Одиноков

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Движение транспорта по нескольким улицам в центре столицы будет ограничено вечером в понедельник для подготовки к военному параду на Красной площади 9 мая, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

С 21:30 ограничивается движение на Тверской улице (от Триумфальной площади до Моховой), Моховой улице (от Большой Никитской до Тверской) и улице Охотный Ряд (от Тверской до Большой Дмитровки), говорится в сообщении.

Перекрытия действуют до окончания мероприятия, уточняет ЦОДД.