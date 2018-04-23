Со структуры ФСК в суде взыскивается 417 млн рублей за потери при создании энергомоста

23.04.18 13:18

© РИА Новости. Руслан Кривобок

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Москвы назначил на 22 мая предварительное слушание по иску ГУП "Объединенная электросетевая компания" ("ОЭК", Севастополь) к ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго РФ и АО "Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы" ("ЦИУС ЕЭС" под контролем ПАО "ФСК ЕЭС", оба - Москва) о взыскании 416,6 млн рублей, говорится в материалах картотеки судебных дел.

"Принять исковое заявление истца и возбудить производство по арбитражному делу", - отмечается в определении суда.

Суть претензий арбитраж пока не указал.

Иск касается потерь электроэнергии при строительстве энергомоста в Крым, сообщил "Интерфаксу" представитель севастопольского предприятия.

"(Исходящая - ИФ) точка была на Тамани, принимающая точка - в Севастополе. Компания (которая подала иск - ИФ) обеспечивала крымский энергомост, кабель был временный, потери были большими", - сказал он.

"Генеральный подрядчик - ЦИУС - во время строительства, согласно законодательству Российской Федерации, был собственником объекта. Как собственник он риски потери все и несет. Там потери почти на полмиллиарда рублей были за один год, все это повисло на "Объединенной электросетевой компании", - отметил ее представитель.

Как сообщалось, "ЦИУС ЕЭС" было в апреле 2015 года определено исполнителем инженерных, проектировочных и строительных работ, связанных с развитием электросетевой инфраструктуры республики Крым и Севастополя. Последняя, четвертая нитка энергомоста в Крым с территории "материковой" части России введена в мае 2016 года. Стоимость работ "ЦИУС ЕЭС" составит 46,9 млрд рублей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ГУП Севастополя "ОЭК" находится в стадии ликвидации. По информации Росстата на март 2018 года, структуру контролирует правительство Севастополя.