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23.04.18 13:29
Сроки и параметры строительства паромов для линии Усть-Луга - Балтийск могут измениться
Заказчиком строительства новых железнодорожных паромов для переправы Усть-Луга-Балтийск станет ФГУП "Росморпорт", число судов сократится с двух до трёх, уточняет издание.
В Калининградской области газете подтвердили информацию: по словам главы региона Антона Алиханова, вице-премьер Дмитрий Козак в марте решил, что ФГУП "Росморпорт" "в пределах выделенных бюджетных ассигнований в период 2018-2020 годов" построит один паром, а затем второй из собственных средств "в случае подтверждения наличия необходимой грузовой базы". А.Алиханов уточнил, что власти области принимали "активное участие в обсуждении", считая необходимыми три парома, но "вопрос относится к полномочиям федеральных органов исполнительной власти".
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