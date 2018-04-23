Доходы главы Бурятии выросли в 1,5 раза - до 5,4 млн рублей в 2017 году

23.04.18 13:48

© РИА Новости. Владимир Трефилов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Бурятии Алексей Цыденов задекларировал свои доходы за 2017 год в размере 5,36 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Годом ранее А.Цыденов, занимая пост замминистра транспорта РФ, заработал 3,57 млн рублей. Таким образом, в прошлом году его доходы выросли в 1,5 раза.

Из общего заработка основную его часть А.Цыденов получил в должности врио главы (назначен 7 февраля 2017 года) и главы региона (вступил в должность 22 сентября 2017 года) - 4,43 млн рублей. Остальная сумма дохода заработана на посту замглавы Минтранса.

Его супруга в 2017 году получила 29,8 тыс. рублей в виде пособия по уходу за ребенком.

А.Цыденову и его жене принадлежит на правах общей совместной собственности квартира площадью 121,6 кв. метров и жилой дом площадью 338 кв. метров, приобретенный по ипотечному кредиту.

Семья Цыденовых временно проживает в жилом доме 1970-х годов постройки площадью 223,2 кв. метров, отмечается в сообщении.