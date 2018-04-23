Собянин: медцентр в "Сколково" примет первых пациентов в ближайшие месяцы

23.04.18 14:09

© РИА Новости. Виталий Белоусов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Международный диагностический центр в "Сколково" может принять первых пациентов в течение ближайших месяцев, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"В международном медицинском кластере "Сколково" построен первый медицинском диагностический корпус, оснащенный самым современным оборудованием. Это самый современный в России инновационный центр, оператором нового диагностического центра будет одна из лучших и старейших клиник Израиля "Хадасса". Надеюсь, что они в течение ближайших месяцев закончат обкатку оборудования и комплектацию кадрами этой клиники и примут первых пациентов", - подчеркнул мэр.

По его словам, медицинский международный кластер - очень важный проект для Москвы. Кроме непосредственной возможности москвичей обслуживаться в ведущих медицинских клиниках мира, здесь созданы все условия для обучения и переподготовки кадров.

Гендиректор клиники Ротштейн Зеев выразил надежду, что совместный профессионализм российских и израильских медиков позволит рано обнаруживать проблемы со здоровьем при обследовании. "Я надеюсь, что этот диагностический центр позволит людям узнать о своих потенциальных проблемах со здоровьем раньше и предотвратить развитие серьезных заболеваний, таких как сердечнососудистые заболевания, рак и другие", - отметил Р.Зеев.