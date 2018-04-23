Ростех планирует довести долю гражданской продукции на предприятиях ОПК до 50% к 2025 году

23.04.18 14:17

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Ростех планирует довести долю гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, входящих в госкорпорацию, до 50 процентов к 2025 году, заявил глава ГК "Ростех" Сергей Чемезов.

"Президент поставил задачу довести долю гражданской продукции на предприятиях ОПК до 50 процентов к 2030 году. Мы поставили перед собой амбициозную задачу - довести долю гражданской продукции до этой планки уже к 2025 году",- сказал С.Чемезов журналистам в Туле в понедельник.

Глава Ростеха также отметил, что основные задачи по импортозамещению будут решены к 2021 году.

"Думаю, что уже в 2019-2020 году программа импортозамещения будет выполнена",- отметил С.Чемезов.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов отметил положительную динамику выполнения мероприятий по импортозамещению в условиях санкций.

"Если бы санкций не было, то их надо было придумать. Очень много мы стали делать сами",- сказал С.Чемезов журналистам в Туле в понедельник.

Глава Ростеха напомнил, что все мероприятия по импортозамещению необходимо выполнить к 2021 году.

"Если говорить об импортозамещении, перед нами стоит задача максимум в 2019-2020 годах завершить все мероприятия, связанные с импортозамещением. Большая часть уже завершена. Многие продукты и новое оборудование мы создаем сами",- подчеркнул С.Чемезов.

"Многие компании, в том числе и европейские, приходят сюда и продолжают с нами работать. Да и не только европейские, и американские тоже, японские",- отметил глава Ростеха.