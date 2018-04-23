Суд ввел наблюдение в подрядчике Томскгазпрома

© РИА Новости. Андрей Старостин
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Томской области ввел наблюдение в ООО "Сибмагистраль", выполнявшем ряд работ для ОАО "Томскгазпром" (дочернее добывающее предприятие ОАО "Востокгазпром"), следует из данных картотеки арбитражных дел.
Заявление о признании "Сибмагистрали" банкротом подал Алексей Фролов, долг перед которым составил 614 тыс. рублей.
Суд признал требования А.Фролова обоснованными и ввел в отношении ООО процедуру банкротства - наблюдение. Временным управляющим суд назначил члена "Краснодарской межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих" Павла Песоцкого.
Заседание по рассмотрению дела о банкротстве по существу назначено на 9 октября.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Сибмагистраль" зарегистрировано в селе Мельниково Томской области. Компания контролируется менеджментом (гендиректор - Валерий Майков). В 2016-2017 годах "Сибмагистраль" получила подряды на обустройство кустов скважин на месторождениях "Томскгазпрома" (90 млн рублей, 97 млн рублей), на поставку щебня (92 млн рублей, 53 млн рублей), а также на строительство кустовых оснований и автодорог на месторождениях (117 млн рублей, 139 млн рублей).
В "Томскгазпроме" от комментариев отказались.
"Востокгазпром" через "Томскгазпром" обладает правом разработки семи участков углеводородов: Мыльджинского, Северо-Васюганского, Казанского, Останинского, Чкаловского, Рыбального и Сомовского.
А.Фролов руководит двумя компаниями в Томске, занимающимися строительством дорог и транспортировкой газа по трубопроводам.