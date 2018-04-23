Ингушетия и Свердловская область будут совместно готовить гидов

23.04.18 14:35

© РИА Новости. Владимир Родионов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Ингушетия в ходе VI Международного туристского форума " Большой Урал-2018" заключила соглашение о взаимодействии с Центром развития туризма Свердловской области, сообщил агентству "Интерфакс-Юг " председатель Комтуризма республики Беслан Хамхоев.

"Предметом соглашения является двустороннее сотрудничество в сфере туризма, развитие и продвижение межрегионального туристического продукта, а также взаимодействие по вопросам классификации гостиниц и повышения уровня классификации гидов-переводчиков и экскурсоводов для сопровождения туристов", - Б.Хамхоев.

По его словам, стороны договорились о том, что анонсы важных событий, происходящих в Ингушетии в сфере туризма, культуры и спорта, будут публиковаться на туристических порталах Свердловской области.

"Регионы будут оказывать содействие друг другу в проведении совместных исследований, семинаров, конференций, пресс- и инфотуров и иных мероприятий, непосредственная тематика которых связана с развитием въездного и внутреннего туризма на территории Ингушетии", - добавил глава Комтуризма.

По данным пресс-службы Комтуризма региона, с начала года ведомство подписало соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с департаментом спорта и туризма Москвы, министерством экономического развития Ростовской области, в ближайшее время планируется заключение письменной договоренности с Египтом, Израилем и Польшей.