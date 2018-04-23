Лавров отметил демонстрацию "колониальной" позиции Макрона в отношении Сирии

23.04.18 14:43

© РИА Новости. Алексей Куденко

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "колониальной" позицию президента Франции Эмманюэля Макрона, призвавшего США сохранить свое военное присутствие в Сирии практически на постоянной основе.

"Президент Франции Э.Макрон уже призвал США не выводить войска из Сирии, даже когда последний террорист будет уничтожен или изгнан с территории это страны. Французский лидер заявил, что необходимо оставаться там чуть ли не на постоянной основе, строить новую Сирию. Это уже какая-то колониальная позиция", - заявил министр журналистам в Пекине.

Высказывания С.Лаврова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства в понедельник.

"Будем прояснять у наших французских партнёров, что они конкретно имели в виду, потому что до сих пор на всех уровнях нам заявляли, что американская коалиция работает в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить угрозу терроризма, которая исходит от ИГИЛ (запрещена в РФ) и других структур, обозначенных Советом Безопасности ООН в качестве террористических. Вопрос очень серьёзный. Будем работать", - подчеркнул С.Лавров.