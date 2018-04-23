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23.04.18 14:54

Евкуров доложил Путину о снижении безработицы в Ингушетии

© РИА Новости. Алексей Дружинин
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров доложил президенту РФ Владимир Путин о социально-экономическом положении в республике.

"По итогам 2017 года у нас есть позитивные изменения, в том числе по снижению (безработицы)", - сказал Ю.-Б.Евкуров, с которым в понедельник встретился В.Путин.

По словам главы республики, позитивные изменения стали возможны благодаря "построенным экономически важным объектам", которые "становятся на крыло" и начинают давать результаты.

"По валовому региональному проекту выросли на 1,7%. По индексу промпроизводства мы находимся где-то на седьмом месте по России, и на втором месте в СКФО", - сказал Ю.-Б.Евкуров, пояснив, что речь идет о темпах роста.

Говоря о конкретных шагах в экономической сфере, Ю.-Б.Евкуров доложил, что весь общественный транспорт республики уже полтора года как переведен на газомоторное топливо, ведется строительство новых газовых автозаправочных станций.

За короткое время в республике построено 490 объектов экономики, например, открыт завод по производству алюминиевых профилей.

"Мы первые запустили горнолыжную трассу, после уже исторических в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, у нас горный бассейн - единственный в стране в Среднегорье бассейн после советского образца в Кисловодске, 25-метровый с трамплином, бассейн крытый", - сказал Ю.-Б.Евкуров.

Он добавил, что республика за счет своих средств построила многие школы и детские сады, однако большие суммы идут на содержание объектов.

"Только на содержание объектов здравоохранения уходит почти 1,5 млрд рублей", - сказал Ю.-Б.Евкуров.

Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля в понедельник.

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