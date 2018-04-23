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23.04.18 15:23
Аэропорт "Симферополь" ищет подрядчика за 832 млн руб. для обеспечения своей безопасности
Как сообщается в материалах сайта госзакупок, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 832,1 млн рублей (с учетом НДС).
Местом выполнения работ значится участок, расположенный на территории аэропорта в 11 км от Симферополя.
Работы должны быть выполнены до 15 июня 2019 года.
Среди прочего планируется создание 4 контрольно-пропускных пунктов, периметрового ограждения аэропорта, систем охранно-тревожной сигнализации, видеонаблюдения и видеоанализа, контроля и управления доступом, а также путепровода через дорогу Р-25 Симферополь-Евпатория.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 7 мая, итоги планируется подвести 17 мая.
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Международный аэропорт "Симферополь" (100% акций - у правительства Крыма) через ООО "Аккорд Инвест" является владельцем 49% в ООО "Международный аэропорт "Симферополь" (ООО "МАС") - компании, которая управляет старым терминальным комплексом аэропорта Симферополя и являлась заказчиком строительства нового. 51% в ООО "МАС" - у ООО "Аккорд Холдинг", которым, в свою очередь, владеют предприниматель, член совета директоров РНКБ Олег Жестков (60%) и банк "Россия" (40%).
Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, сейчас обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные полеты не осуществляются туда с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.
Новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Симферополь" площадью более 78 тыс. кв. м (в три раза больше старого) построен за 22 месяца возле симферопольского села Укромное, в 6 км от старого.
С 16 апреля 2018 года вылет и прилет всех рейсов переведен в новый терминал.
Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.
Аэропорт "Симферополь" теперь сможет обслуживать 6,5 млн пассажиров в год (в 2017 году - 5,1 млн пассажиров).
Концепция развития старого терминала будет представлена к лету этого года. Одним из вариантов является перенос туда автовокзала из Симферополя.
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