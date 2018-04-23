Поезд "Московская весна A Cappella" запущен на Кольцевой линии столичного метро

23.04.18 15:12

© РИА Новости. Владимир Песня

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Новый тематический поезд "Московская весна A Cappella", посвященный одноименному музыкальному фестивалю, вышел в понедельник на Кольцевую линию метро.

"23 апреля на Кольцевую линию метро вышел новый тематический поезд "Московская весна A Cappella", который познакомит миллионы пассажиров с самым творческим весенним фестивалем столицы и одноименным международным конкурсом. Это четвертый тематический поезд, запущенный в этом году", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.

По словам собеседника агентства, вагоны поезда, оформленные в фирменном стиле весеннего столичного фестиваля, познакомят пассажиров с историей и особенностями пения без музыкального аккомпанемента.

"В поезде "Московская весна A Cappella" пассажиров ждет немало сюрпризов. Помимо интересных фактов, которые являются частью интерьера нового поезда, пассажиры увидят забавные упражнения для развития голоса и дикции, скороговорки, вдохновляющие цитаты о пении и музыке, а также отрывки из любимых песен о Москве", - сообщили в метрополитене

Фестиваль "Московская весна A Cappella" пройдет с 27 апреля по 9 мая. На площадках по всему городу москвичей и туристов ждут сотни концертов в разных музыкальных жанрах - выступления лучших исполнителей и вокальных коллективов со всего мира. В качестве сцен будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов, сказали в пресс-службе.