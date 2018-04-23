Нарушенное из-за грозы водоснабжение в Туле восстановлено

23.04.18 15:34

© РИА Новости. Саид Царнаев

23 апреля. Interfax-Russia.ru - В Туле восстановили водоснабжение, ранее нарушенное из-за аварии на водозаборе после попадания молнии в опору электроснабжения, сообщила пресс-служба горадминистрации в понедельник.

"Полностью восстановлена подача воды в южной части города Тулы", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в ночь на 22 апреля произошло короткое замыкание на Масловском водозаборе из-за попадания молнии в опору электроснабжения. В результате гидроудара был поврежден участок трубопровода диаметром 800 мм.

В жилых домах, попавших в зону аварийного отключения, подача воды осуществлялась с пониженным давлением. В шести медицинских учреждениях южной части города вода также поступала с пониженным давлением, их сотрудники смогли сделать запасы воды.

По информации АО "Тулагорводоканал", водоснабжение было нарушено в Центральном, Советском, Привокзальном районах Тулы. Для обеспечения жителей водой был организован подвоз питьевой и технической воды.