|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.04.18 15:34
Нарушенное из-за грозы водоснабжение в Туле восстановлено
"Полностью восстановлена подача воды в южной части города Тулы", - отметили в пресс-службе.
Как сообщалось, в ночь на 22 апреля произошло короткое замыкание на Масловском водозаборе из-за попадания молнии в опору электроснабжения. В результате гидроудара был поврежден участок трубопровода диаметром 800 мм.
В жилых домах, попавших в зону аварийного отключения, подача воды осуществлялась с пониженным давлением. В шести медицинских учреждениях южной части города вода также поступала с пониженным давлением, их сотрудники смогли сделать запасы воды.
По информации АО "Тулагорводоканал", водоснабжение было нарушено в Центральном, Советском, Привокзальном районах Тулы. Для обеспечения жителей водой был организован подвоз питьевой и технической воды.
|
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket