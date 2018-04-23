Мурманские власти обещают поддержку заводу РусАла, но пока предприятие за помощью не обращалось

23.04.18 15:45

© РИА Новости. Евгения Новоженина

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Мурманской области готовы оказать поддержку алюминиевому заводу ОК "РусАл" - "РусАл Кандалакша", однако предприятие работает стабильно и пока за поддержкой не обращалось, сообщила "Интерфаксу" министр развития промышленности и предпринимательства региона Ольга Кузнецова.

"На экспорт в Норвегию, Белоруссию и Молдавию идет 47% продукции Кандалакшского завода, остальные 53% - на внутренний рынок. Поэтому (американские санкции - ИФ) на них не сильно повлияли", - сказала она.

Министр добавила, что в случае, если компания обратится к областным властям за помощью, "правительство (Мурманской области - ИФ) рассмотрит все возможные варианты оказания поддержки предприятию".

В "РусАл Кандалакша" ситуацию на предприятии в связи с санкциями не прокомментировали. Однако ряд сотрудников завода сообщил "Интерфаксу", что в коллективе "есть волнения", но зарплаты, отпускные и социальные выплаты поступают в полном объеме и в срок.

"Случаев невыполнения заводом своих обязанностей перед рабочими нет", - сказал один из источников агентства.

На алюминиевом заводе в Кандалакше производится чушка, катанка и цилиндрические слитки. Всего на предприятии работает более 920 человек.

В начале апреля в SDN List Минфина США, попадание в который означает заморозку всех активов и запрет транзакций в Соединенных Штатах, были включены Олег Дерипаска, "РусАл" и ряд других лиц и компаний.

Попадание в SDN list предполагает максимально жесткие ограничения. Американские организации и граждане в установленные сроки обязаны прекратить все отношения с его фигурантами, также санкции США ограничивают контрагентов в действиях по всему миру - они рискуют стать объектом вторичных санкций.